Il campionato deve ancora emettere il proprio verdetto, con il Milan a un passo dallo scudetto e l'Inter che spera nel miracolo all'ultima giornata, ma il derby tra le due milanese si è già spostato dal campo al mercato. Entrambe, infatti, hanno messo gli occhi su Francesco Acerbi, difensore della Lazio in procinto di lasciare la Capitale. Secondo i betting analyst ad essere avanti nel derby di mercato è il Milan, con l'approdo in rossonero che vale 5 volte la posta, mentre la possibilità che Acerbi possa riabbracciare il suo ex tecnico Simone Inzaghi salgono a quota 7,50.