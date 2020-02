Il difensore 32enne sta vivendo un momento magico con la sua Lazio: è la colonna delladel campionato (con soli 21 gol subiti) offrendo la sua leadership imprescindibile (24 partite giocate su 24) al sistema proposto da Simone Inzaghi.2 gol e 2 assist in questa Serie A lo rendonodalla sua squadra.Il campionato straordinario del difensore lombardo ha trovato riscontri anche dalle parti di Coverciano, con ilin 3 delle ultime 5 partite degli azzurri, senza mai sostituirlo: nei 180 minuti giocati anche un gol contro la Bosnia.a 36 anni dalla rottura di un crociato,e guida una difesa (quella rossonera) più perforata di quella del Parma, con 31 gol subiti. In più,: dalla stagione 2015-16 ha saltato in Serie A sole 3 partite, sfiorando lo scorso anno il record di presenze consecutive appartenuto a Zanetti, fermandosi a 149.Le due vite di Francesco Acerbi sono contrarie e per certi versi paradossali. "Ero al Milan,mi sono venuti a mancare gli stimoli e mi sono messo a bere: bevevo di tutto. diceva Acerbi in un'intervista solo pochi mesi fa, ignaro del fatto che da lì a poco si sarebbe giocatouno da titolare e l'altro...chissà. Toccherà a Mancini decidere se accanto a Bonucci ci sarà lui o Chiellini, che nelle gerarchie viene prima: ma questo Acerbi merita davvero di essere una riserva?