Acerbi è rimasto a Reggio Emilia. Non è una rimpatriata piacevole la sua, né una piccola vacanza: il difensore della Lazio, come riporta il Corriere dello Sport, ha chiesto il permesso di poter dare l'ultimo saluto alla vedova Squinzi e partecipare ai funerali di Adriana Spazzoli.



ACERBI RIMANE IN EMILIA - Un gesto importante, che testimonia il grande affetto che lo lega alla famiglia del patron del Sassuolo, che gli è stato vicino in momenti difficili. Dopo la doppia perdita per il suo ex club, Acerbi ha voluto dare ulteriore testimonianza del suo legame e tornerà a Roma dopo le esequie.