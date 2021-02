Nella settimana che porta alla sfida tra Inter e Genoa, un mancato doppio ex dell'incontro ha parlato del suo passato e in particolare del passaggio dai nerazzurri ai rossoblù datato gennaio 2010.In quelle settimane la possibilità di vestire la maglia della società meneghina, che da diverso tempo ne deteneva la proprietà, svanì proprio in virtù della definitiva cessione ai liguri: “Sono stato veramente vicino l’anno in cui poiha raccontato a fcinter1908.it - Purtroppoperché vendendo me, Bonucci, Meggiorini - i giovani più promettenti -Quindi come dargli torto".Acquafresca, la cui parentesi in rossoblù non fu felicissima durando solo sei mesi coronati da 10 presenze e appena due reti, ha poi parlato dei suoi ex tecnici ai tempi di Cagliari Davide Ballardini e Rolando Maran, che si sono recentemente passati il testimone alla guida proprio del Grifone: “Premesso che reputo Maran un grande allenatore, perché lo conosco e perché ho visto quello che ha fatto nella sua carriera. Ce l’ho avuto vicino anche a Cagliari, anche se non mi ha mai allenato. Lo conosco ed è una grandissima persona e un grande allenatore. Purtroppo nel calcio a volte - come con Di Francesco nel Cagliari adesso - le cose non vanno per il verso giusto e non c’è niente da fare, nonostante l’allenatore le provi tutte, anche perché nessuno scende in campo per perdere.. A una squadra di serie A non devi insegnare la tecnica: se sono arrivati in Serie A la tecnica già ce l’hanno, anche se va sempre coltivata ed allenata,