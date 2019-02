Miguel Angel Gil Marin infiamma la sfida tra Atletico Madrid e Juventus in Champions League. L'amministratore delegato del club spagnolo ha dichiarato dal Messico: "Per battere club potenti come il Real Madrid o la Juventus, non basta essere migliori di poco. Dobbiamo essere molto, molto superiori perché tutte le azioni dubbie sono a loro favore. Io sono un fermo difensore del Var, dell'onestà e della buona fede degli arbitri, ma di sicuro ultimamente non abbiamo avuto fortuna con le interpretazioni".



"Il gol annullato a Morata per un presunto fallo su Chiellini? Ho chiesto che ci sia coraggio nell'interpretare le azioni dentro l'area di rigore, ma va fatto sempre oppure mai. Non è giusto che venga fatto solo a volte a seconda della grandezza del club. Sul nostro gol annullato, è evidente come l'esperienza del difensore italiano abbia ingannato gli arbitri. Il contatto con Morata non è così netto da farlo volare a tre metri di distanza, un arbitro del Var con esperienza deve saper interpretare questi casi. Ho parlato con Morata che non ha commesso alcun fallo, ma dobbiamo rispettare le decisioni degli arbitri".