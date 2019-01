Francesco Ghelfi, amministratore delegato dell'Empoli, ha parlato a Radio Kiss Kiss del futuro di Hamed Traoré, una delle rivelazioni dei toscani in questa stagione: "Non lo vogliamo vendere a gennaio, ci vorrebbe un'offerta folle e per un ragazzo di 18 anni è difficile. Ha estimatori anche all'estero, ci vogliono tanti soldi per prenderlo. C'è anche il Napoli, ma non solo: lo vogliono tutte le big italiane".