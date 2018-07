Il rinnovo di Mauro Icardi con l'Inter potrebbe essere più vicino di quanto non sembri. E' quanto rivela l'ad nerazzurro Alessandro Antonello a 'La Politica nel Pallone' su Gr Parlamento: "Icardi è il capitano dell'Inter, c'è un contratto in essere e c'è la disponibilità da entrambe le parti di discutere il rinnovo: ci incontreremo nelle prossime settimane per percorrere questa strada e speriamo nella soddisfazione di entrambe le parti. Offerte indecenti per lui? Ad oggi nessuna è arrivata".



PLUSVALENZE - Antonelli commenta poi il raggiungimento dei 45 milioni di plusvalenze abbinato a colpi importanti: "Come tutti i progetti c'è una pianificazione e richiede tempo, abbiamo avuto una fase molto intensa fino a settimana scorsa per i requisiti del fai play finanziario ma finché la Uefa non darò l'ok definitivo non si potrà certificare. Siamo contenti però per il lavoro svolto, abbiamo abbinato sia in uscita che in entrata le esigenze con giocatori di grandissimo livello. Il mercato è in stato avanzato, poi valuteremo come chiudere la parte tecnica di questa sessione".



PROSPETTIVE E SCUDETTO - Ambizioni e prospettive concrete, Antonello spiega: "I tifosi hanno dimostrato un attaccamento alla squadra molto forte, con grande entusiasmo, ma noi manager dobbiamo tenere i piedi per terra: il campionato inizierà ad agosto e solo allora vedremo il lavoro fatto. Ci aspettiamo grande spettacolo in entrambe le competizioni. Il primo obiettivo del nostro progetto era tornare in Champions ed è stato raggiunto, ora vogliamo ridurre il gap con le altre tre squadre che ci sono arrivate davanti. L'obiettivo è avvicinarsi alle due squadre che hanno guidato la stagione, poi c'è il ritorno in Champions, dove l'Inter dovrà dimostrare di sapere competere in una competizione così importanti dopo anni di assenza, abbiamo fatto in modo di migliorarci con il mercato estivo, ma il campo dimostrerà quanto questo lavoro avrà portato i suoi frutti. Puntare allo scudetto? L'obiettivo primario è ridurre il gap, se vediamo la classifica della scorsa stagione i punti tra noi e la Juve erano molto significativi, quindi vogliamo ridurre il gap e faremo di tutto per miglirare i risultati dell'anno scorso".



MILAN - Antonello non lesina un commento sulla situazione del Milan: "Voglio rimanere concentrato sull'Inter, tutti i passi fatti in campagna acquisti sono stati ponderati e valutati dal punto di vista economico-finanziario e della sostenibilità. Non è un discorso di politica dei piccoli passi, ma di passi corretti e che si possono sostenere. Per i calcio italiano avere una squadra importatne come il Milan che non partecipa alle coppe europee non fa bene, ma bisogna ricordare che le regole ci sono e vanno rispettate. Il sistema ha definito queste regole e ci dobbiamo attenere a questo".



DEMBELE - Uno sguardo alle ultime mosse di mercato e alla possibilità di ingaggiare Mousa Dembele dal Tottenham: "Il nostro mercato è stato importante fino ad oggi, nelle prossime settimane l'area sportiva farà le valutazioni. Ci sono contatti in essere, ma nulla di definito. Cancelo alla Juve? E' stato importante per noi e per la qualificazione in Champions, ma non c'erano le condizioni per trattenerlo. Così è andata, ma stiamo costruendo una squadra altrettanto competitiva".



SPALLETTI RINNOVA? - Chiusura su Luciano Spalletti, che come Icardi potrebbe presto firmare un rinnovo: "C'è un contratto in essere, ora siamo concentrati sul mercato e nelle prossime settimane affronteremo anche il tema del rinnovo del contratto del mister".