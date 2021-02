L'ad della Premier League Richard Masters ha parlato nel corso del vertice 'Business of Football organizzato dal Financial Times: “Ci stiamo abituando a guardare il calcio in diretta in televisione senza tifosi negli stadi, ma non voglio che tutto questo duri ancora per molto. Speriamo di vedere la fine di questo momento e il ritorno dei tifosi negli stadi il prima possibile. Sono fiducioso che il pubblico tornerà sugli spalti la prossima stagione. Nessuno può dirlo con certezza, perché questa pandemia ha il modo di sorprenderti come ha fatto a Natale, ma non abbiamo perso la speranza di rivederne qualcuno anche in questa stagione. Ovviamente tutto dipenderà dall'andamento della curva epidemiologica"