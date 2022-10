L'amministratore delegato della Salernitana Maurizio Milan ha parlato a TuttoSalernitana.com:



"Si sono chiariti, si va avanti con serenità. Ci tengo a sottolineare che tutti quanti noi dobbiamo garantire il massimo rispetto nei confronti della nostra tifoseria, in particolar modo per le tantissime persone che ci hanno seguito sino a Reggio Emilia. E ci vuole rispetto anche per il presidente e per i tanti sforzi economici che ha fatto per allestire una rosa che riteniamo assolutamente competitiva per gli obiettivi che vogliamo raggiungere. E' ovvio che ci sia fiducia nei confronti dei professionisti che ogni giorno lavorano per la Salernitana, Nicola ha dimostrato tanto. Non bisogna stigmatizzare due sconfitte, una delle quali particolarmente sonora, ma il progetto è a lungo termine e invito tutti a guardare il bicchiere mezzo pieno".