Nel corso dell'intervista concessa a Sky Sport l'amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali ha confermato che il club neroverde valuterà offerte per Stefano Sensi: "​Vedremo, è normale che, nel momento in cui uno dei nostri ragazzi ambisca ad andare in un altro club, perché ha un appeal diverso, faremo le giuste valutazioni, se ci saranno le condizioni giuste. Se ci saranno proposte interessanti, le valuteremo. Per Sensi, così come per tutti gli altri".