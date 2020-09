L'amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha parlato ai microfoni fra gli altri anche di Calciomercato.com dall'hotel del mercato di Rimini dei suoi talenti e in particolare su Manuel Locatelli e Jeremie Boga. Entrambi hanno tantissime richieste e per la prima volta, nonostante la conferma della volontà di tenerli entrambi, l'ad del club neroverde ha aperto a valutazioni sull'addio.



"Boga ha tantissime richieste e ogni giorno c'è qualcosa di nuovo. Non c'è l'Inter, col Napoli un rapporto importante, anche con De Laurentiis. Locatelli? Anche per lui ci sono tante attenzioni e dovremo fare delle valutazioni. Più estero che Juve perché ci sono più richieste da li".



Ecco tutte le sue dichiarazioni nel video del nostro inviato Nicola Balice.