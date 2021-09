. In qeusti giorni a Lissone in provincia di Monza, nella sede di, la società nata dopo la cessione di Elettronica Industriale da parte di Adriano Galliani a Silvio Berlusconi sta prendendo vita la prima parte di un progetto enorme avviato da Lega Serie A e Figc e che, riporta il Corriere della Sera,Il primo passo èche ha già preso il via nel weekend con il primo test: i fischietti si posizionano nelle dodici singole stanze per sezionare ogni fotogramma di tutti i match di un turno di campionato e il tutto è poi coordinato in una grande sala di supervisione.Ma il progetto non si ferma qui, perché in un'altra zona degli ufficCome funzionerà? Dalla prima giornata dell’attuale stagione diciassette stadi sono collegati in fibra ottica: per ogni sfida di A vengono trasportati dodici segnali dall’impianto dove si gioca fino al centro di produzione di Lissone, dove vengono inserite grafiche, pubblicità virtuali, sponsor collettivi e delle singole società. Da qui, infine, le immagini vengono ridistribuite ai broadcaster, Dazn, Sky, Mediaset e Rai che hanno acquistato i diritti televisivi delle partite o degli highlights.ha spiegato così i motivi dell'investimento da 12 milioni di euro: "Il processo di trasformazione della Lega in una media company è in corso. Se finora abbiamo dimostrato di essere autosufficienti nella produzione delle gare, l’ultimo passo che ci manca è la distribuzione delle immagini ai broadcaster. E poiché la maggior parte dei costi per allestire questa struttura sono già stati scaricati sugli operatori di mercato,. Quattro milioni e mezzo di italiani si stanno abituando a vedere il calcio in streaming: