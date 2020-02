Adama Traoré 'tradisce' il Barcellona. L'ex blaugrana, ora gioiello del Wolverhampton, intervistato da Mundo Deportivo non chiude la porta al Real Madrid: "Sono stato al Barça per dieci anni. Un giorno racconterò i motivi della mia partenza, ma ha avuto a che fare con le decisioni di alcuni dirigenti. C'erano cose che non mi piacevano, anche se non provo risentimento nei confronti del Barcellona. Non avrebbe senso. Ho più ricordi belli che brutti. Andare al Real Madrid? Non chiudo nessuna porta. Sono felice con i Wolves e abbiamo una grande squadra, dal punto di vista professionale e umano. Ma se dovessi andare al Real non sarebbe un problema. Deciderò in base alle offerte che arrivano".