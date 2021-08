Sono ore caldissime attorno alla panchina dell'Adana Demispor. Il club turco nel quale milita Mario Balotelli - protagonista di una polemica uscita dal campo in occasione dell'ultimo match di campionato - ha infatti dato il benservito al tecnico Samet Aybaba. E nelle prossime ore è atteso in Turchia Vincenzo Montella, per concludere l'accordo con l'Adana.