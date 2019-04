Nel pre partita di Milan-Udinese, l’ex difensore nerazzurro parla di De Paul nello studio di Sky Sport: “Giocatore sia da Inter che Milan. Il suo percorso è simile a quello di Suso e Politano, che sono arrivati da Genoa e Sassuolo per poi fare i titolari. In questo momento è un acquisto che può andar bene per entrambe”.