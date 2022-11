Intervenuto in diretta alla BoboTv, l'ex difensore dell'Inter, Lele Adani ha parlato di Ismael Bennacer e del suo ruolo nel Milan.



"Bennacer è un calciatore meraviglioso. Per me è quasi insostituibile nel Milan, ed è strano perché iniziano ad essere tanti gli insostituibili in una rosa che va avanti di collettivo, ma secondo me le caratteristiche di Bennacer sono uniche".