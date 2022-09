Intervenuto sulla BoboTv, Lele Adani parla dell’ex Inter e ora al Chelsea Casadei: “Casadei è un giocatore da 15 gol la campionato in Primavera, ha la corsa dritta per dritta di Vecino. Ha capacità di arrivare in mezzo a dieci persone ma la palla arriva a lui. Di testa ha un tempo come se tutti sparissero. Non è un calciatore fine tecnicamente, ma ha quella corsa che secondo me in Inghilterra hanno pensato di poter crescere. Secondo me fisicamente in Primavera faceva la differenza. Dobbiamo vederlo debuttare, è andato al Chelsea in modo incredibile, ma va prima visto”.