Lele Adani, in una intervista concessa alla Gazzetta dello sport, consiglia il Milan in vista del mercato di gennaio: Il reparto offensivo potrebbe essere migliorato con un mancino che gioca a destra. Punterei su Antony dell'Ajax oppure De Ketelaere del Bruges, identikit alla Elliott. Poi né Ibra né Giroud sono eterni e per il futuro punterei su Julian Alvarez, ottimo rinforzo in chiave scudetto. Più a lungo termine invece punterei su Scamacca. Quest'anno per lottare fino in fondo servirà anche un sostituto di Kjaer: in questo senso il nome giusto potrebbe essere quello di Senesi del Feyenoord".