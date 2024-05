Lozano spinge via Gimenez: 'L'Italia è dura, ma può segnare tanto'. Assist a Napoli e Milan

Hirving, ala messicana del PSV Eindhoven appena laureatosi campione d'Olanda, non dimentica il suo passato in Italia e continua a fare assist per la sua ex squadra, il. E anche al, dato che sono queste due le pretendenti in Serie A per il suo connazionaleIl Chucky ha parlato così al portale messicano TUDN:. La verità è che ha disputato due tornei molto importanti qui in Olanda, non è facile ma penso che debba fare lo step successivo. Sarebbe un buon test per lui e gli auguro il meglio. Penso che la Serie A sia complicata, soprattutto per gli attaccanti perché è un campionato in cui si lavora molto sulla fase difensiva ed è molto dura,".

Il Napoli ha più di un giocatore del Feyenoord nel mirino. Alla società del presidente De Laurentiis piacciono il difensore ex Fiorentina, il centrocampistae proprio, che rientra fra i nomi papabiliAnche ildeve cambiare una punta:ha trovato l'accordo per andare ai Los Angeles FC, quindi è partito da tempo il casting per la punta. I nomi più gettonati sono Zirkzee del Bologna, David del Lille e Sesko del Lipsia, ma Moncada ha avuto nel mese scorso colloqui anche con l'entourage di Gimenez

Attenzione anche alle piste estere: Gimenez ha documentato nelle proprie Instagram Stories la. E' logico che un giocatore da 26 reti e 8 assist in 41 partite stagionali possa attrarre molti interessamenti, e il contratto rinnovato lo scorso agosto fino al 2027 rende necessario