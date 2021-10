Lele Adani, ex difensore dell'Inter, ora opinionista per la Rai, parla a 90esimo minuto, dicendo la sua su Massimiliano Allegri e la Juventus, ko contro il Sassuolo: "In questo momento la Juve non ha né capo né coda. Se tu cerchi di speculare cercando di fare un gol in più, allora poi perdi facendone uno in meno. Questa mentalità non testimonia grandezza. La Juve ha la rosa migliore del campionato, ha giocatori forti, ma pensa male per arrivare a ottenere i successi".