Daniele Adani, ex difensore dell'Inter, parla in diretta su Twitch alla Bobo Tv del centrocampista nerazzurro Christian Eriksen: "Ormai gioca la partita sporca, di contrasti, di pause, va in mezzo ai centrali, perde pochi palloni, corre tanto. Dentro le richieste di Conte, riesce a mostrare qualità. Nelle ultime 7 stagioni ha segnato più gol di tutti da fuori area dopo Messi. Se non conoscevamo Eriksen, il problema è nostro. Ma Eriksen lo conoscono tutti".