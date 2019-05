Lele Adani, ex difensore di Inter e Fiorentina, parla a Radio Deejay di Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta: "Gasperini non ha avuto opportunità in una grande squadra, è rimasto solo tre partite, andrebbe rivisto. Quando è arrivato all'Inter ha proposto la difesa a 3 e lo volevano crocifiggere. Ma era già più avanti.Non gli è stata data fiducia. È un tecnico molto elastico, in campo schiera giocatori che sanno fare più ruoli, è divertente da vedere. I calciatori dell’Atalanta li ha fatti crescere, così come riabilita quelli un po' più avanti con gli anni. Ilicic per esempio, poi Masiello sembra Godin... Io ho ancora gli incubi quando nel '94 mi prese la Lazio di Zeman, una roba massacrante. Piangevo, avevo i brividi a letto e dissi a mia madre che forse non ero adatto alla Serie A. Poi a novembre andai al Brescia di Lucescu e lì comincio la mia vita calcistica. Meno corse più calcio".