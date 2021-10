Daniele Adani, ex difensore dell'Inter, parla alla Bobo Tv su Twitch di Allegri, tecnico della Juventus: "​Faccio i complimenti a Massimiliano Allegri: la sincerità viene sempre prima della furbizia. È un grande allenatore, che la pensa in un certo modo, ma chi lo appoggia senza capire nulla di calcio deve accorgersi che quando parla bene il primo a fargli i complimenti sono io. Ieri ha detto che la Roma avrebbe meritato almeno il pareggio e questo non gli toglie niente. Una lucidità così non era facile averla, bravo".