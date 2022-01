ntervistato dalla Gazzetta dello Sport, Lele Adani, tra le altre cose, ha parlato anche del mercato di gennaio del Milan: “Tifosi delusi? Li capisco, ma devono avere fiducia nel progetto. Il Milan è un modello, è stato costruito con un’idea di calcio condivisa da allenatore e giocatori”. Si parla anche dei possibili addii a costo zero a fine stagione: “Premesso che per Kessie io proverei a fare uno sforzo in più, il Milan non esce perdente da queste situazioni, perché resta coerente. Il vecchio Milan non c’è più. Il nuovo, però, per progetto tecnico e cultura del lavoro, è avanti su Inter e Juve. A mancare per ora è la qualità della rosa. Serve un innesto sulla trequarti. Lang è bravo, ma rende al meglio a sinistra, come Leao. Jonathan David mi piace ed è eclettico, ma come centravanti è Isak quello che mi fa impazzire. Botman è un difensore da Milan”.