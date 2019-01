Direttamente da Sky Sport, Lele Adani ha voluto commentare l'acquisto imminente di Diego Godin da parte dell'Inter: "Per parlare di Diego El Flaco Godin dobbiamo dire tre cose essenzialmente. La prima, se sei capitano dell'Uruguay vuol dire che hai mente, cuore e spirito superiore e questo descrive la grande leadership che ha lui come uomo prima e come giocatore in campo. La seconda, le caratteristiche: sa essere stopper e libero insieme perché si adatta a chiunque giochi al suo fianco, qualsiasi tipologia di difensore centrale. Sa essere libero quando il compagno è più marcatore, sa essere lui il marcatore quando ha accanto uno come Gonzalo Rodriguez, più elegante; sa essere difensore antico e moderno. La terza cosa è che rifiuta la sconfitta, per questo va in area di rigore nei momenti critici e quante sfide ha deciso in questo modo per il suo tempo e la sua cattiveria. Quasi lui ha portato una Champions League all'Atletico Madrid così. La completezza del ragazzo con le caratteristiche tecniche-umane sicuramente aiuteranno l'Inter a lavorare di reparto e ad acquisire la mentalità vincente che lui ha innata".