Daniele Adani, ex difensore dell'Inter, parla alla Bobo Tv del nuovo attacco nerazzurro: "Punte? Lautaro e Sanchez c'erano l'anno scorso, è andato via Lukaku e ne sono arrivate due. Ce ne sono 4 quest'anno vere ed eclettiche. Sanchez farà metà campionato per le condizioni fisiche, se Dzeko deve fare 20 minuti, gli altri per caratteristiche là davanti possono fare tutto".