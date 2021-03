Daniele Adani, ex difensore dell'Inter, parla del momento in casa nerazzurra in diretta su Twitch con Bobo Vieri: "I nerazzurri possono competere col Liverpool e City? No, ci sono troppi se in questi discorsi. L'Inter sta dando delle certezze in campionato, è anche dominante, ma in Europa è un'altra cosa. L'Inter non è andata avanti meritatamente in Champions. L'espressione del calcio dell'Inter è giusta in Italia, ma in Champions non sfidi il Genoa, ti ritrovi contro il Lipsia".