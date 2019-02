Intervenuto negli studi di Sky Sport l'ex difensore dell'Inter, Daniele Adani, ha detto la sua sul caso Ivan Perisic e sulla volontà di lasciare il club nerazzurro a gennaio.



"Di certo non è una situazione che si può risolvere in breve tempo. Serve uno sforzo di tutti, prima di tutto da parte del giocatore. Parliamo di uno che ha indossato questa maglia per tre-quattro anni e che era pronto a mollarla da un giorno all'altro. Prima di tutto, Perisic deve capire che maglia indossa, parliamo dell'Inter. Però è chiaro che non si può nemmeno tenere fuori uno come lui a cuor leggero: Perisic ti spacca le partite, dura vederlo in un angolo sempre in panchina. Servirà un percorso complicato, da uomini".