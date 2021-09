“Pioli è uno dei migliori allenatori italiani in questo momento, è al livello dei grandissimi. Non c'è un allenatore superiore a lui secondo me in questo momento. Lui non pone limiti alla sua ambizione, alla sua umiltà e ad aprire l'orizzonte. Sta proprio bene lì e ti permette, in un processo di crescita che va a toccare tutti i dettagli, di vincere e ottenere soddisfazioni al di là di come incidi. Daniel Maldini è un giocatore forte ma quel gol non ce l'ha. La dinastia Maldini diventa immortale, accade questo nel Milan di Pioli". Così Lele Adani in una diretta twitch su Bobotv.