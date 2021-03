Lele Adani, nel corso della diretta su Twitch della BoboTv, svela un simpatico retroscena su Saliou Lassisi, ex difensore di Fiorentina e Roma: “Era una forza della natura, una volta, quando Terim non lo faceva giocare, andò nel suo spogliatoio e gli disse ‘tu sarai anche Imperatore, ma io sono capo tribù. Devi farmi giocare’. Quando tornava dalla nazionale non riusciva a fare un giro di campo. Il motivo? Troppe donne, mi diceva che ne aveva 3 al giorno, per 10 giorni”.