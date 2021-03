Daniele Adani, ex difensore dell'Inter, parla in diretta su Twitch con Vieri del momento in casa nerazzurra: "L'Inter è padrona del proprio destino. Sa che il percorso disegnato dall'allenatore in Italia viene seguito dalla squadra, quindi ha fatto fare la partita al Parma: ha giocato un po' sottoritmo anche perché sa che può vincere le partite prima o poi. Col nuovo vestito di Antonio Conte ha più modi per fare male all'avversario. Ha in Romelu Lukaku un rifugio sicuro, perché è un giocatore immarcabile ed è la prima opzione che guardano; ma poi può anche andare sugli esterni anche se i quinti hanno meno visione di gioco. Poi Alexis Sanchez è un titolare dell'Inter: ha giocato in club come Barcellona, Arsenal e River Plate, mica deve imparare calcio all'Inter, anzi lo insegnerà. Come Christian Eriksen. Giocatori che hanno migliorato l'idea di gioco dell'Inter, che ora è prima con grande merito".