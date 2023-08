Lutto nel mondo del calcio, Carlo Mazzone è morto a 86 anni. L'ex allenatore, tra le altre di Roma e Brescia, aveva 86 anni. Era il detentore del record di panchine in Serie A: 792 ufficiali, 797 considerando i cinque spareggi. Dal 2019 era nella Hall of Fame del calcio italiano.



Uno degli allenatori più iconici del nostro calcio, ha attraversato oltre 60 anni di Serie A e guidato 12 diverse squadre italiane tra il 1969 e il 2006. Prima di sedersi in panchina, aveva avuto anche trascorsi da giocatore nelle giovanili della Roma, la sua squadra. Fu in giallorosso che esordì anche tra i professionisti nel 1959. Nel 1960 il passaggio all'Ascoli, con cui collezionò 219 presenze e 11 reti in poco meno di 10 stagioni. Ci tornò anche da allenatore ad Ascoli da dove partì la sua seconda carriera, con 7 anni tra giovanili e prima squadra tra 1969 e 1975. Nella stessa città, a lui è intitolata la Tribuna Est dello Stadio Cino e Lillo del Duca.