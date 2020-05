Viveva da molto tempo a Londra. Era nato a Torino, quarantotto anni fa.. Una malattia che, negli anni, ha pesantemente segnato il mondo del calcio privandoci di figure come. Si è spento, il direttore di orchestra e pianista e compositore di rara genialità che il mondo intero aveva imparato a conoscere e ad apprezzare tanto per la sua bravura indiscussa quanto per la sua affabile gentilezza che lo distingueva dal resto di un umanità perlopiù volgare e fracassona.L’avevo conosciuto che era un ragazzino di sedici anni e come bassista suonava con il nome dicon il gruppo degliil cui leader era. Allora, tanto tempo fa, vestiva da ”Mod” i ragazzi che alla fine degli Anni Cinquanta rappresentarono un modello sociale prima per il Regno Unito e poi per un esercito di giovani sparso nel pianeta e unito dalla voce del cantante Ricky Shane.. Tanto che venne congedato dalla band perché “suonava troppe note” per un gruppo che come base usava soltanto il “levare”. Oggi Oskar lo piange con grande dolore e ha pubblicato sul sito della formazione musicale torinese le fotografie di quando erano insieme.. Le sue mani si muovevano sulla tastiera governate e dirette dallo spirito che possedeva dentro.. Lo percepì nettamente il pubblico nazional popolare del Festival di Sanremo la sera in cui Bosso regalò stesso e la sua musica nella sala dell’Ariston per concludere la sua esibizione con parole di scusa, già affaticate dal progredire del male, perché a suo avviso il mini concerto non era stato perfetto per via di quelle sue due dita ormai quasi paralizzate.“per ragioni di DNA e perché quella maglia granata è la sintesi di tutta la storia del pallone”. Di tanto in tanto concludeva i suoi concerti suonando la canzone “” che i suoi ex compagni Statuto avevano inciso in onore alla squadra. Di una cosa si rammaricava: “”. Bizzarria della sorte. E quando tornava a Torino ripercorreva i passi delle sue radici tra via Garibaldi e via Bertola per sostare nella vinerie della sua gioventù dove aveva cominciato a coltivare i suoi sogni che poi avrebbe regalato al mondo. Una sola regola, come comandamento.