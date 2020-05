Lutto nel mondo della musica: è morto a 48 anni Ezio Bosso, il pianista e direttore d'orchestra che sapeva commuovere. Operato per un tumore al cervello nel 2011, da anni soffriva di una malattia neurodegenerativa.



"Se mi volete bene, smettete di chiedermi di mettermi al pianoforte e suonare - diceva ai fan Bosso in un incontro pubblico a settembre - Non sapete la sofferenza che mi provoca questo, perché non posso, ho due dita che non rispondono più bene e non posso dare alla musica abbastanza. E quando saprò di non riuscire più a gestire un'orchestra, smetterò anche di dirigere".



Due giorni fa a RaiNews24 l'ultima intervista, nella quale ribadiva che la musica è un bisogno primario dell'uomo.