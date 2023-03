Ci sono uomini che inventano altri mondi.Hanno il coraggio dei sognatori, l’ardire degli avventurieri. Portano lo sport più avanti, gli fanno fare uno scatto.Se è vero che lo sport ci porta oltre i nostri limiti, allora Fosbury - con i suoi salti -. In queste ore, in rete, leggerete che è stato campione di salto in alto negli anni 60 e 70 e oro olimpico ai Giochi di Città del Messico 1968 con la misura di 2,24 metri.Ha rovesciato il proprio corpo, ha rovesciato il mondo. In poche parole:. Quando Sara Simeoni lo incontrò gli disse con riverenza e ironia: “Dick, sei stato l’uomo più importante della mia vita”.Banale, vero? Come tutti i geni - anche Dick - scoprì che non esiste un solo modo di fare qualcosa, ma uno più gli infiniti che ancora non sappiamo. Fino al 1963 si saltava passando il petto sull’asta. Dick a sedici anni decise che era arrivata l’ora di cambiare. E saltò di schiena.Era americano, di Portland, nell’Oregon.. Aveva cominciato con l’atletica fin da ragazzino, si era specializzato nel salto. Saltava “a forbice”, come tutti.L’idea gli frullava nella testa da un po’. Da “ventralista”, come si diceva all’epoca, valeva davvero poco.Cadeva ogni volta, e cadeva male. Era pieno di lividi, i compagni di allenamento ridevano. Il suo più caro amico gli disse: “Dick, quando salti sembri un gambero, lascia stare, ti prendono in giro tutti”. A coniare il nome della sua invenzione, la “Fosbury Flop”, fu un giornalista. Anche quella volta: la nostra categoria non aveva capito nulla.Era ancora giovane, aveva solo 26 anni. Si rimise a studiare, si laureò in Ingegneria. Per un po’ fece parte di una sorta di “Circo Barnum” che girava le città americane proponendo esibizioni spettacolari. C’era anche la sua, ovviamente.Anni dopo raccontò che era rimasto per sette spettacoli, poi aveva stracciato il contratto, rinunciando ai soldi pattuiti. Non aveva il cuore di svendere così l’invenzione che gli aveva cambiato la vita. Qualche anno fa è saltata fuori una vecchia foto.Solo che è il 1963, e Fosbury ancora non aveva inventato nulla. Cinque anni prima di Dick c’era già chi saltava come lui. O almeno ci provava.Raccontò che non si ricordava più come gli era venuta l’idea, forse per scherzo, forse per fare lo scemo con le ragazze aveva interrotto la corsa, quindi dato la schiena all’asticella e saltato. E comunque aveva smesso di saltare dopo un paio di semestri, dedicandosi ad altro. Nella foto Quande è ripreso un attimo prima di superare l’asticella. Non sappiamo se poi è caduta o no.