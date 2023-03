Si è spento all'età di 76 anni Dick Fosbury, una leggenda dell'atletica leggera che come pochi nella storia ha caratterizzato il proprio sport. Ha inventato uno stile nell'atletica leggera, il "Fosbury Flop", lo stile di salto con il quale vinse la medaglia d'oro a Città del Messico nel 1968. Fino ad allora i saltatori in alto praticavano lo stile ventrale, lui ribaltò tutto, scavalcando l'asticella con il corpo all'indietro e ricadendo sulla schiena.



La storia iniziò a cambiare dopo un campionato juniuores vinto un paio d'anni prima dei Giochi di Messico 1968. Come riporta Repubblica, un tecnico federale lo filmò, in molti lo videro e si iniziò a parlare di lui negli ambienti dell'atletica Usa. Vinse le Olimpiadi di Città del Messico con la misura di 2,24, pur senza il record del mondo.