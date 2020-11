Ormai non ci sono più dubbi:. Le uscite pubbliche del centrocampista danese, scontento per il suo impiego a singhiozzo e aperto a cambiare aria dopo un solo anno a Milano, hanno ampliato una frattura consolidatasi con il passare dei mesi: sempre più a margine del progetto tecnico nerazzurro, Conte lo ha ribadito a parole ("Ha avuto tante occasioni") e sul campo, escludendo l'ex Tottenham in tutte e tre le partite disputate nel mese di novembre,. E a certificare la rottura ci ha pensato in ultima battuta l'adprima della sfida con il Toro: ". (...) Dal giocatore non sono arrivare richieste particolari ma al momento opportuno cercheremo di abbracciare le giuste combinazioni". Caccia quindi a una soluzione per Eriksen a gennaio, ma quale può essere?- Non mancano pretendenti per il danese, già corteggiato negli scorsi mesi daedche hanno incassato il no della società milanese, ma il nodo riguarda le famose 'combinazioni' citate da Marotta: serve una soluzione che permetta all'Inter di non sciupare del tutto l'investimento da circacompiuto a gennaio 2019 e seguendo la linea dettata da Zhang,, si deve ragionare su una cessione a titolo definitivo o su uno scambio a pari condizioni. Questo il segnale trasmesso alle squadre interessate, le big tedesche ma, confermati anche dalla definizione del riscatto di: non avanza l'ipotesi di uno scambio con, ma i parigini costituiscono al momento lo scenario d'uscita più plausibile per il danese, che si vedrebbe garantito l'. A gennaio però manca ancora un mese e occorre un'inversione di tendenza nell'affaire Eriksen:. Le porte del mercato sono aperte, è caccia alla giusta combinazione che renda possibile la separazione, che con il passare delle settimane appare sempre più come l'inevitabile conclusione di un feeling mai sbocciato.@Albri_Fede90