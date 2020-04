Se dovesse essere addio con Lautaro, l'Inter potrebbe andare su Werner. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come i nerazzurri potrebbero accordarsi con il Lipsia.



“Werner ha una situazione per certi versi simile a quella di Lautaro. Anche il tedesco ha una clausola rescissoria, del valore di 60 milioni di euro, esercitabile entro metà giugno. Impossibile che l’Inter possa decidere di sfruttarla, senza aver chiuso in uscita il discorso Lautaro. Ma con il Lipsia l’Inter potrebbe decidere di trattare, trovando un accordo che vada oltre i 60 milioni fissati sul contratto dell’attaccante”.