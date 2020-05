Una Lazio da Champions. La squadra di Simone Inzaghi lavora per un'eventuale ripresa del campionato, con uno scudetto da giocarsi a viso aperto con la Juventus; parallelamente Claudio Lotito e Igli Tare sondano anche il mercato per la Lazio che verrà, visto che il presidente del club biancoceleste ha le idee chiare per il futuro: "Questa non è più una Lazietta, ma una grande Lazio".



FATTORE MENDES - Tra i profili più seguiti dalla Lazio c'è Leander Dendocker, tuttofare del centrocampo del Wolverhampton, cresciuto nell'Anderlecht, autore di 4 gol in stagione, in passato seguito soprattutto dal Milan. I Wolves sono bottega cara e vicina a Jorge Mendes, che ha ottimi rapporti con Tare e la Lazio. E questo può essere sicuramente un fattore pro Lazio. Ma il costo del cartellino non è indifferente.



IL PREZZO - La valutazione del classe '95, nel giro della nazionale belga, si aggira tra i 20 e i 25 milioni di euro: una cifra importante per un giocatore che, se acquistato, non può ricoprire il ruolo di semplice alternativa, ma si candida a colpo estivo. Anche perché, il numero 1 biancoceleste è arrivato solo una volta a spendere 20 milioni di euro per acquistare un giocatore: Mauro Zarate, che di fatto è l'acquisto più caro dell'era Lotito. Dendoncker piace, ma se davvero vuole puntare sul 32 dei Wolves, il presidente della Lazio deve fare uno sforzo... 'storico'. Come storico è il cambio di obiettivi. Perché quella di Lotito non è più una Lazietta, ma una Grande Lazio.



@AngeTaglieri88