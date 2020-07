"Abbiamo 19 partite per centrare il quinto titolo ed entrare nella storia della Juventus. Stiamo rincorrendo ancora, dobbiamo arrivare primi e abbiamo tutto il girone di ritorno per poterlo fare". Le parole sono di Massimiliano Allegri e risalgono all'inizio del 2016, quando la Juve iniziò a correre per la rimonta scudetto più emozionante dell'ultima decade. Proprio lì, Allegri paragonò la sua squadra alla musica di Ennio Morricone, scomparso questa notte a Roma. "Per la sua passione e la sua bellezza", un vero e proprio omaggio al compositore che aveva appena vinto il Golden Globe.