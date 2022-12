Il re è morto: Pelè se n'è andato dopo alcuni giorni in ospedale, lasciando la famiglia a 82 anni. E' stato uno dei migliori, se non il migliore di sempre nella storia del calcio, e la sua fama a livello internazionale si deve alle sue imprese con la maglia del Brasile: tre Mondiali, i primi tre sui cinque totali della Nazionale verdeoro, e un gioco travolgente che non lasciava scampo agli avversari.



Nella gallery i momenti migliori di Pelè ai Mondiali con il Brasile.