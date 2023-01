Nel giorno della scomparsa del povero, anche, di cui è stato capitano ai tempi della Juventus, ha voluto condividere il proprio pensiero attraverso i social, con alcune foto e la seguente didascalia:"A cena insieme a Londra pochi mesi fa mentre ci divertivamo a ricordare tutte le nostre avventure e le battaglie sul campo. Purtroppo in questi ultimi anni ne hai dovuta combattere una grande e terribile di battaglia nella Vita. Ti ho detto e scritto che sei sempre stato una fonte d’ispirazione per me come mio Capitano e per come ti stavi dimostrando Forte, Fiero e Coraggioso, lottando come un leone contro questa malattia. Sempre nel mio cuore Amico mio.Ciao Gianluca".