del Novecento, senatore della Repubblica, il padre dell’inchiesta televisiva (è sua «»),(dal 1980 al 1986), un intellettuale che ha raccontato l’Italia trovando - nel mondo dello sport - il cannocchiale ideale per raccontare di noi, gli italiani. Nato a Ravenna ma riminese d'adozione,con cui in gioventù aveva condiviso sogni e immaginato mondi, Zavoli ha inventato - tra le tante cose - un genere televisivo, il celebre(1962), contribuendo - nella narrazione del ciclismo e dei suoi eroi - alla crescita culturale e civile della nostra società.nei pressi della linea del traguardo si alternavano corridori, direttori sportivi, giornalisti., di gente che arriva fuori tempo massimo pur sputando sangue», ed in questa frase c’è il suo naturale inclinarsi alla vita, cogliendo negli ultimi la scintilla di verità che andava raccontata.Tra i borghi e le campagne, attraversando città e scalando le montagne; con il «Processo alla Tappa» e i suoi protagonisti, Zavoli traduceva in istantanee la memoria e l'immaginario che ancora oggi ci appartengono., simboli di un'Italia che non c’è più ma che - anche grazie alle loro pedalate - usciva dal dopoguerra con una nuova fiducia. Il «Processo alla tappa» è stato il racconto di un'epopea in un’Italia che aveva bisogno esattamente di quella narrazione.«Se gli si aggiungeva l’enigma della grandezza e della sfortuna se ne cavava un personaggio, appunto, romanzesco. Era l’immagine dell’epica solitaria, del sacrificio reso all’incredibile e persino all’assurdo».; ma va ricordato soprattutto per essere stato - insieme a Roberto Bortoluzzi e Guglielmo Moretti -L'idea era nata prendendo spunto da una trasmissione francese che si occupava di rugby. Anche quella volta - erano i primi anni ’60 -, riconoscendo nella potenza della radio il mezzo ideale per arrivare a milioni e milioni di italiani (negli anni d'oro la trasmissione arrivò a vette inimmaginabili, con picchi di 25 milioni di italiani all'ascolto, praticamente metà Paese).lo sport unisce le distanze e racchiude il senso del viaggio: conoscersi. Si va in bicicletta, si guardano le biciclette andare.- che ha pedalato anche per noi facendosi carico della responsabilità del racconto e sentendosi gratificato della stanchezza felice di chi non si è mai risparmiato».