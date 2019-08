Adekanye non ha convinto del tutto. L'ex Liverpool durante il ritiro estivo di Auronzo di Cadore non ha brillato, secondo alcune voci lo staff biancoceleste lo riterrebbe troppo acerbo per dare una mano alla squadra nella lotta Champions. Tanto da arrivare a ventilare l'ipotesi Salernitana per l'attaccante. Che l'agente rifiuta del tutto.



MERCATO LAZIO - Adekanye ha bisogno di tempo, Inzaghi lo sta provando a tutta fascia a sinistra, un ruolo complesso e diverso da quelli a cui l'olandese era abituato. L'agente Junior Minguella, ai microfoni di Sololalazio.it, è di parere del tutto opposto: “Non esiste l’ipotesi di andare in prestito. Anzi, alla Lazio sono sorpresi per la rapidità del suo adattamento”.