Federico Chiesa è la fissazione di Aurelio De Laurentiis. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, il Presidente del Napoli chiamerà quello della Fiorentina, Andrea Della Valle, per provare a trattare il classe ‘97, che la proprietà viola non vorrebbe cedere. Chiesa piace da impazzire e viene considerato il rinforzo giusto per la squadra di Ancelotti. Il numero uno del Napoli è invaghito di Chiesa e la caccia per trovare nuovi esterni è aperta.