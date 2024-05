Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Negli alti e bassi della stagione dellac'è stato e c'è comunque un faro e una certezza che non accenna a spegnersi. Si tratta di Gleison Bremer che ancora una volta si sta rivelando uno degli acquisti più azzeccati sul mercato degli ultimi anni dei bianconeri. Il difensore brasiliano, ancora, ma nonostante il prolungamento di contratto firmato soltanto lo scorso 27 dicembre 2023, il suo futuro a Torino è ancora tutto da scrivere.Con il gol segnato alla Roma, Bremer è diventato il miglior difensore centrale in Europa per gol segnati, due in più di qualsiasi altro rivale. Non c'è però solo la fase offensiva, ma anche quella difensiva, e anche lì i numeri non mentono: oltre il 70% dei contrasti portati a termine, Quasi il 60% di duelli vinti e oltre il 70% di duelli aerei vinti con 39 intercetti e 141 respinte. Nessuno è come lui in Serie A in 34 partite giocate.Numeri che non sono sfuggiti neanche ai club esteri che in estate torneranno sul mercato alla ricerca di un difensore centrale di valore assoluto e che hanno messo Bremer in cima alla lista degli obiettivi. Da tempo il Manchester United e l'Atletico Madrid sono presenti sugli spalti con scout e uomini mercato per lui e sono pronti a piazzareche Bremer non vorrebbe venderlo, ma che dovrà far fronte ad un mercato quantomeno creativo per poter avere margine di trattativa in entrata su altri obiettivi.è e resta il caso più spinoso, ma se non dovesse arrivare l'offerta giusta per l'esterno italiano allora le proposte per il difensore brasiliano saranno prese in considerazione.La richiesta bianconera è di almeno 70 milioni, cifra che permetterebbe di realizzare una grande plusvalenza a bilancio e che agevolerebbe almeno un colpo in entrata.