Acquistato l’estate scorsa e lasciato in prestito al Bordeaux per un annetto, Yacine è arrivato a Milanello a fari spenti. Dopodiché. Un metro e ottantasei di grande tecnica, volitivo, applicatissimo, intelligente e soprattutto dinamico. Proprio come piacciono a Pioli. Ora, spostare l’attenzione sulla debolezza reale o presunta degli avversari incontrati dal Milan, è più un cliché che un saggio invito a moderare gli entusiasmi. Questo delle ‘gare estive che contano poco’ è un parametro che passa in secondo piano di fronte alla, entrando non solo in tutte le azioni più belle di queste gare, ma proprio in ogni piega significativa del gioco di Pioli., perciò forse si domandano, che nella vulgata passa per trequartista anche lui, giusto per semplificarla un po’.(che ne ha poi solo ventidue). Non ci resta dunque che affrontare il problema da un punto di vista squisitamente tattico:Sempre importante è il campo, un po’ come le parole per Nanni Moretti. Cosa ci ha detto di Adli l’Hypo Group Arena di Klagenfurt? A ben guardare, la sua prestazione da trequartista ci ha mostrato molto di più,. Detto ciò, è in questa veste che lo sta inquadrando Pioli, ed è ancora in questa veste che. Ma come, se anche il belga arriva per giocare lì?La parola d’ordine è “smarcarsi”. Saper leggere gli spazi e le dinamiche di gioco diventa perciò più importante che essere specializzato e dunque relegato in un settore definito di campo. Guardate l’associazione che si crea tra Adli e Saelemaekers in questa sequenza di due immagini (vedi sopra e sotto).. Sono invece importanti le posizioni da occupare in questa situazione di gioco precisa. Ecco perché. Perché potrebbe interpretare quel ‘ruolo’ galleggiando spesso lungo la zona di rifinitura, quindi sotto la punta, proprio come fa qui Saelemaekers.Inoltre per le caratteristiche di Adli, che tende molto a svariare lungo il fronte d’attacco, buttandosi negli spazi in verticale o con dei tagli, ma anche aprendosi in fascia tramite sovrapposizioni frequenti (una novità che porta maggior dinamismo rispetto a un Brahim Diaz), ecco che. Sotto vedete un esempio, di nuovo fra Adli e Saelemaekers.In queste partite, come conseguenza del suo dinamismo,. La cosa potrebbe indurci a ipotizzare anche, così da permettere a De Ketelaere di giocare direttamente sotto o accanto alla prima punta, in definitiva più al centro. E d’altra parte anche Saelemaekers, l’esterno destro attuale del Milan, non gioca a piede invertito (pure Adli è destro…). Guardate un’istantanea dell’azione del gol di Rebic contro il Wolfsberger (a proposito di ruoli relativi, in azzurro ho evidenziato i terzini…).Inoltre, che a mio avviso rimane più attaccante, almeno per quello che si è visto al Bruges di recente. E questa è una differenza importante per l’equilibrio del sistema di Pioli.Per tracciare una differenza significativa fra queste due tipologie di trequartisti, non basta dire che uno è destro e l’altro è mancino.Yacine possiamo sorprenderlo a fare cose del genere…Scendere a impostare praticamente da regista fra i due interni di centrocampo (Bennacer e Krunic).(ricordo che la maggior parte delle partite nell’ultimo anno le ha giocate da prima punta). Adli di fatti ha il cambio di gioco, il lancio in profondità tipico del costruttore.Arriviamo così a parlare di una terza possibile suggestione, alimentata da un certo passato del giocatore francese nel Bordeaux. Non nel 3-4-2-1 di Sousa del 19/20, non con Petkovic (4-2-3-1) e nemmeno con Guion (3-4-2-1), i due allenatori dell’ultima stagione, bensì con Jean-Louis Gasset (20/21),O addirittura nel doble pivote del. In quell’anno infatti(un altro trequarti-seconda punta-falso esterno mancino…), arretrandolo appena.In linea di principio. Questa duttilità, fateci caso,. Ma nel caso di Adli si accompagna a un potenziale e una proiezione di livello superiore.