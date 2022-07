ha già mosso i primi passi con la maglia del: l'ex centrocampista del Bordeaux si è presenta in conferenza stampa da Milanello, segui la diretta su Calciomercato.com.- "Mi sono integrato già molto bene qui a Milanello, si sente l'ambiente di una famiglia. Si lavora tutti insieme per ottenere i migliori risultati. Si sente questa atmosfera familiare, sono contento di essere qua".- "Sono pronto a mettermi in gioco in diverse posizioni, sempre a centrocampo. In questa prima settimana il mister mi ha voluto provare in diversi ruoli, quello che per me è importante è giocare, qualunque ruolo vorrà affidarmi il mister".- "Ho osservato molto da vicino le partite del Milan, ho visto una grande forza del gruppo, del collettivo, anche nelle ultime fasi della stagione in cui non potevano essere fatti passi falsi si sono impegnati al massimo".- "Non ce ne sono alcuni in particolare. Ma quando a Parigi mi allenavo con Timothy Weah, figlio di George, e mi diceva di guardare come esempio Roberto Baggio e perché da lui avrei potuto imparare molto e così ho fatto".- "Baggio, Zidane... Parliamo di grandi nomi. Quello che posso dire è che questi grandi campioni sono da osservare e ammirare, ma senza pensare di riprodurre quello che hanno fatto loro perché sono irraggiungibili. L'importante è fare il proprio percorso".- "Come centrocampista sono un po' atipico, riesco a svolgere questo ruolo in diverse posizioni. Tra le mie qualità migliori c'è l'ultimo passaggio, ho una buona visione di gioco e so sempre trovare il mio spazio e dialogare bene con i compagni. Credo che siano le mie principali qualità, sono qui per imparare e migliorare".- "Sicuramente non è stato facile, ho cercato di restare concentrato sulla mia squadra il Bordeaux, anche se nella testa avevo il Milan e arrivare nelle migliori condizioni".- "Sono contenti di avere compagni di squadra che conoscevo e francesi. Sono qui per adattarmi e dare il mio meglio".- "L'associazione mi è molto a cuore, volevo farlo per la mia città natale. Per dare ai ragazzi che sono in situazioni di disagio le opportunità e conoscere quello che ho avuto la possibilità di conoscere. Facciamo molte cose con la mia famiglia e i miei amici, è qualcosa di cui vado molto fiero e di cui mi occupo in prima persona".- "Tutti i francesi qui si sono adattati bene in fretta e sono stati bravi, io arrivo con un'esperienza diversa. Ho tante ambizioni, arrivo in una squadra campione d'Italia, un club mitico, ma lo faccio proponendomi con umiltà e rispetto, con l'intenzione di crescere e migliorare per perseguire i più alti obiettivi".