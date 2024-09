Adriano torna in campo a 42 anni, giocherà la partita d'addio al calcio otto anni dopo il ritiro: ci sarà anche l'Inter

Redazione Calciomercato

L'ex attaccante brasiliano, noto ai tifosi come l', sta organizzando la partita di addio al calcio giocato in Brasile, coinvolgendo due squadre a lui molto care: una è il, l'altra dovrebbe essere l'r.- Ad annunciare l'iniziativa è stato lo stesso Adriano, che oggi ha: "Anche se ho smesso da qualche anno, avevo bisogno di questa partita per chiudere la mia carriera. Lo dovevo a tutti coloro che mi hanno sostenuto e continuano a farlo", ha detto a Globo Esporte.

- Adriano ha scelto Flamengo e Inter poiché le ritiene le tappe più significative dela sua carriera: i rossoneri lo hanno lanciato nel grande calcio, i nerazzurri lo hanno portato in Europa quando era ancora giovanissimo.Con l'Inter, l'ex attaccante ha giocato 177 partite tra il 2001 e il 2009, realizzando 74 gol e vincendo 7 titoli.In questa amichevole Adriano dovrebbe disputare un tempo con la maglia del Flamengo e uno con quella dell'Inter.- Adriano non scende in campo dal 2016, quando chiuse la sua carriera da calciatore con il Miami United. All'epoca il brasiliano aveva 33 anni, oggi ne ha 42 ed è pronto a indossare nuovamente gli scarpini.