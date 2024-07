Adzic: "Juventus il più grande club in Italia, mi ispiro a Zidane"

, arrivato dal Buducnost Podgorica per 2 milioni di euro più altri 3 milioni di eventuali bonus, parla dal ritiro della squadra bianconera a Herzogenaurach, nella Home Ground di Adidas in Germania.- "E' una sensazione incredibile,sicuramente. Uno dei più grandi nel mondo. Per me è una sensazione davvero incredibile".- "Ecco, ho visto sui media. Vogliono dire tanto per me le sue parole perché è una leggenda, un grande ex giocatore così che parla di me in questo modo è una sensazione incredibile. Arrivo da un piccolo paese, incredibile. Sono soddisfatto".

. Incredibile".- "Per questa stagione è molto importante crescere e migliorare. Andare giorno per giorno ed essere migliore. E' la cosa più importante".- "Ce l'ho. Voglio solo dire: grazie, per la loro accoglienza. Darò il meglio per ricambiarla sul campo".- "E' semplice. E' il più grande club in Italia come ho detto, uno dei più grandi nel mondo".- "Non è compito mio descrivermi. Ma sono Adzic".

- "Non ho parlato con lui, penso che parlerò con lui. Quando torno in Montenegro sicuro".- "Gioco dove vuole il mister. Per me è, ma posso giocare anche da centrocampista centrale".